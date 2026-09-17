Себастьян Феттель о перспективах развития Формулы-1

Себастьян Феттель полагает, что возвращение к двигателям V8 не станет универсальным решением всех проблем Формулы 1.

Себастьян Феттель: «Я не думаю, что существует какое-то одно решение, которое само по себе решит все проблемы. В Формуле 1 люди часто ищут ту единственную идею, которая изменит всё и сразу, но на самом деле результат достигается за счет сочетания различных элементов.

Я считаю, что переход на экологически чистое топливо – один из самых перспективных путей развития Формулы 1 и автоспорта в целом. Потенциал такого решения выходит за рамки Формулы 1 и может стать ориентиром для других серий.

Формула 1 должна и дальше стремиться к высоким результатам, инновациям и зрелищности, не забывая о своей ответственности перед будущим».