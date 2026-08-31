Себастьен Ожье принес извинения президенту FIA

Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье публично извинился перед президентом FIA Мохаммедом бен Сулайемом и президентом Парагвая Сантьяго Пеньей. Обращение он разместил в социальных сетях после словесной перепалки, которая произошла в минувшую субботу во время парагвайского этапа WRC.

Точный смысл высказываний французского гонщика, ставших причиной извинений, неизвестен. По слухам, Ожье критиковал главу федерации за то, что тот регулярно посещает гонки Формулы 1, но редко появляется на раллийных соревнованиях. Также гонщик высказал претензии к качеству резины Hankook, о котором уже говорил ранее перед микрофонами и телекамерами.

Как отмечает издание L’Equipe, критика в адрес корейского производителя шин могла быть обоснованной. На трассе Rally del Paraguay продукция Hankook проявила себя не лучшим образом, а количество проколов оказалось слишком большим.

Через несколько часов после финиша Себастьен Ожье опубликовал заявление: «После богатого на события и очень хорошо организованного парагвайского ралли я бы хотел публично извиниться за неподобающий разговор с президентом FIA Мохаммедом бен Сулайемом и президентом Парагвая Сантьяго Пеньей.

Момент для этого был выбран неправильно, как и тон, в котором я высказывал свои тревоги, связанные с чемпионатом мира по ралли. У меня уже была возможность лично принести извинения обоим президентам, после чего у нас состоялась очень конструктивная беседа… Я смог высказаться по ряду проблем WRC, требующим внимания, ведь все мы знаем, что наш спорт необходимо сделать лучше».

В текущем сезоне 42-летний гонщик заводской команды Toyota практически лишился шансов завоевать десятый титул. В личном зачёте он занимает 5-ю строчку, а на этапе в Парагвае выступил неудачно, финишировав на 34-м месте.

Победу одержал молодой финн Сами Пайари, также представляющий Toyota. Для него этот успех стал уже третьей победой подряд.