Четырёхкратный чемпион Champ Car и бывший гонщик Формулы 1 Себастьен Бурдэ в эфире Eurosport France раскритиковал Макса Ферстаппена. По мнению Бурдэ, нидерландец предъявляет соперникам требования, которым сам не всегда соответствует.

Себастьен Бурдэ: «Мне не нравится, как ведёт себя Макс. В этом есть что-то, что ужасно меня раздражает. В частности, его подход. Он всегда ждёт, что другие будут действовать в гонке определенным образом. В борьбе с ним остальные должны действовать только так, как он это видит, при этом сам он может делать всё, что вздумается. Это меня возмущает.

На мой взгляд, нельзя действовать так агрессивно, осложнять жизнь всем остальным гонщикам, прибегать ко всем возможным уловкам, делать всё, что только можно, и при этом ждать, что все остальные будут к тебе максимально лояльны. Так не бывает».