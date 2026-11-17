За последние три года в Великобритании более 100,000 человек были остановлены за непристегнутый ремень безопасности. Согласно запросу на основании Закона о свободе информации, который направила Volvo — изобретатель традиционного трехточечного ремня безопасности, — полиция ежедневно выдает почти 100 уведомлений о нарушении. Почти во всех случаях это приводит к штрафу £100, выписанному на месте.

Из 48 полицейских подразделений Великобритании данные Volvo предоставили 37. Они сообщили о 107,969 уведомлениях, выданных в период с 2023 по 2025 год. В 2024 году было зафиксировано 37,067 таких нарушений, а показатель за 2025 год — 35,539 — оказался на 39 процентов выше, чем в 2019 году.

В Великобритании все пассажиры транспортных средств обязаны пользоваться ремнями безопасности. Штраф за нарушение, выписанный полицией, начинается с £100, но в случае передачи дела в суд может увеличиться до £500. Каждый человек старше 16 лет самостоятельно отвечает за использование ремня, тогда как водителей могут отдельно штрафовать за каждого несовершеннолетнего пассажира, который находится в автомобиле непристегнутым.

Связано ли увеличение числа выданных уведомлений со снижением уровня соблюдения правил, остается отдельным вопросом. Согласно последней статистике Department for Transport, в 2023 году в Англии ремнями безопасности пользовались 97.6 процента автомобилистов и пассажиров. В 2021 году этот показатель составлял 94.8 процента, а в 2017 году — 96.5 процента. Это были два предыдущих года, когда правительство проводило roadside surveys. Таким образом, несмотря на то, что могут показывать данные Volvo, со временем соблюдение правил повысилось.

При этом в 2025 году почти четверть всех взрослых, погибших в автомобильных авариях, не были пристегнуты. Среди людей в возрасте от 17 до 29 лет доля таких случаев составила 31 процент.

“The seatbelt has saved countless lives, but these figures show there is still more to do to ensure everyone understands their importance,” said Volvo’s UK MD, Nicole Melillo. “Every journey is different, but taking a few seconds to put on a seatbelt is one simple step that can offer vital protection.”

Почему же число выданных уведомлений о нарушениях увеличилось?

Одной из причин может быть усиление контроля. Новые камеры с искусственным интеллектом способны не только фиксировать превышение скорости, но и определять, пристегнут ли человек ремнем безопасности и пользуется ли он телефоном за рулем. В рамках новой Road Safety Strategy правительства планируется сделать непристегнутый ремень безопасности нарушением, за которое начисляются штрафные баллы. Ожидается, что такая мера, дополненная штрафом, поможет снизить число подобных нарушений.

После этого объявления в начале 2026 года президент AA Edmund King заявил, что оно “sends a strong message to everyone that buckling up is not optional”.