На пресс-конференции в Остине Карлос Сайнс раскритиковал решение провести заключительные этапы сезона в Катаре и Абу-Даби, несмотря на сложную ситуацию в регионе. При этом он отметил, что выражает позицию профсоюза гонщиков GPDA.

Высказывания Карлоса вызвали недовольство руководства Формулы 1 и FIA. Особенно это касалось того, что они прозвучали на официальной пресс-конференции. Через несколько часов Сайнсу пришлось принести извинения.

«После некоторых цитат моих высказываний относительно завершения сезона на Ближнем Востоке я хочу ясно заявить свою позицию. Я знаю, что FIA и Формула 1 всегда ставят безопасность на первое место, и полностью доверяю им принятие решения по этому поводу. Мы с нетерпением ждём соревнований в Катаре и Абу-Даби».