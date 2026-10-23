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Сайнсу пришлось принести извинения…

Гонщик Формулы 1 Карлос Сайнс извинился за критику проведения этапов сезона в Катаре и Абу-Даби, заявив, что доверяет решениям FIA и руководства чемпионата.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.10.2026, 10:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

На пресс-конференции в Остине Карлос Сайнс раскритиковал решение провести заключительные этапы сезона в Катаре и Абу-Даби, несмотря на сложную ситуацию в регионе. При этом он отметил, что выражает позицию профсоюза гонщиков GPDA.

Высказывания Карлоса вызвали недовольство руководства Формулы 1 и FIA. Особенно это касалось того, что они прозвучали на официальной пресс-конференции. Через несколько часов Сайнсу пришлось принести извинения.

«После некоторых цитат моих высказываний относительно завершения сезона на Ближнем Востоке я хочу ясно заявить свою позицию. Я знаю, что FIA и Формула 1 всегда ставят безопасность на первое место, и полностью доверяю им принятие решения по этому поводу. Мы с нетерпением ждём соревнований в Катаре и Абу-Даби».

Источник

Карлос Сайнс-младший (387)

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