Сайнс: «Всё это расстраивает, но у нас будет ещё один шанс»

Гонщики Williams завершили выступление в квалификации к спринту в Сингапуре уже по итогам первой сессии. Карлос Сайнс замкнул протокол, причём на его результат повлиял сбой в электронных системах, находящихся в ведении FIA.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Вечер сложился очень неудачно. В первой сессии квалификации к спринту после красных флагов возникла проблема, связанная с активацией режима обгона, что определённо сказалось на наших результатах на круге.

Мы уверены, что FIA проведёт полное расследование случившегося. Однако эта проблема не меняет того факта, что эффективность нашей машины не на должном уровне.

Если бы не этот сбой, в теории обе машины могли пройти во вторую сессию, но теперь мы полностью переключаем внимание на подготовку к завтрашнему дню».

Алекс Элбон (19-й): «Квалификация к спринту прошла не так, как бы нам хотелось, и мы должны разобраться, почему поведение машины так сильно отличалось от того, что было на тренировке.

Вечером проанализируем собранную информацию, поскольку и на моей машине, и у Карлоса были проблемы, связанные с управляемостью, на которые также наложился программный сбой, произошедший во время первой сессии.

До завтрашнего дня нужно многое сделать, а в субботу посмотрим, какие уроки можно будет извлечь после спринта, чтобы как можно лучше подготовиться к оставшимся сессиям уик-энда».

Карлос Сайнс (22-й) также рассказал о проблемах, возникших во время квалификации: «Опять произошёл программный сбой, который затронул несколько машин. Он был короткий, однако во время моего быстрого круга мощность силовой установки упала, и это сказалось на результате.

Кроме того, на тренировке нам помешали проблемы с тормозами, после чего пришлось произвести кое-какие изменения, и это тоже была далеко не идеальная ситуация. Вообще круг в целом получился неудачно, поскольку в 8-м повороте я заблокировал тормоза, так что лучше всего эту квалификацию поскорее забыть.

Всё это расстраивает, но завтра у нас будет ещё один шанс».