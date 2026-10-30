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Сайнс защитил напарника и ответил на критику Алонсо

Карлос Сайнс ответил Фернандо Алонсо на критику Алекса Элбона и заявил, что уровень гонщиков Формулы-1 в конце пелотона сейчас выше, чем когда-либо.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.10.2026, 17:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Перед Гран При Мехико в паддоке Формулы 1 разгорелась небольшая полемика. Поводом стали слова Фернандо Алонсо, сказанные после гонки в Остине.

Гонщик Aston Martin выразил недовольство столкновением с Алексом Элбоном на первом круге и заявил, что «уровень гонщиков в последней трети пелотона очень низкий». В четверг в Мехико Фернандо вновь подверг критике Алекса за этот эпизод. Карлос Сайнс решил поддержать своего напарника по Williams и ответил на высказывания Фернандо Алонсо.

«По отношению к Алексу это было довольно жёсткое высказывание, – говорит Карлос Сайнс. – Думаю, Фернандо в первую очередь говорил именно о нём.

Я очень высоко ценю Алекса. Мне нравится бороться с ним на трассе, и у нас никогда не было никаких конфликтов или проявлений неуважения друг к другу. Мне также нравится соперничать с Фернандо.

До этого года я никогда не выступал в последней трети пелотона, ведь на протяжении всей карьеры у меня была машина, позволявшая бороться за очки. Так было в Toro Rosso, Renault и McLaren – мы всегда выступали в первой десятке. Впервые в карьере мне приходится бороться в конце пелотона.

Я выступаю в Формуле 1 уже 12 лет, и, если говорить об уровне гонщиков, то, на мой взгляд, сейчас он выше, чем когда-либо за это время. Я не могу назвать ни одного гонщика, который не соответствовал бы уровню Формулы 1. Все новички, пришедшие в чемпионат за последние несколько лет, очень сильны.

Конечно, кто-то ошибается, как ошибался я сам, когда был моложе, да и сейчас продолжаю ошибаться. Вы и сами видели мои ошибки в этом году. В конце пелотона действительно происходит больше инцидентов, но мне хочется верить, что причина в конкретных обстоятельствах, а не в уровне гонщиков».

Источник

Карлос Сайнс-младший (393)Williams (659)

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