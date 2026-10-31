Сайнс: на тренировках мы экспериментировали с настройками

Алекс Элбон не участвовал в первой тренировке Гран При Мехико, уступив место за рулём Люку Браунингу. Во второй сессии пилот вернулся в машину и показал 19-й результат. После заезда Элбон отметил, что остался доволен поведением Williams в медленных поворотах, которые раньше доставляли команде проблемы.

Карлос Сайнс провёл обе тренировки и завершил вторую с 17-м временем. По его словам, в пятницу команда сосредоточилась на экспериментальной работе с настройками.

Карлос Сайнс (17-й): «В целом, пятница прошла неплохо. Мы скорректировали настройки между тренировками, и за рулём я сразу почувствовал разницу. Думаю, мы движемся в правильном направлении.

В тренировках мы экспериментировали с настройками, пробуя разные варианты. Сегодня вечером оценим, что ещё можно сделать с машиной до конца уик-энда, и постараемся прибавить в субботу».

Алекс Элбон (19-й): «В чём-то машина стала лучше, в чём-то хуже, но в целом ощущения скорее положительные. В медленных поворотах она ведёт себя довольно хорошо, хотя именно это было одной из наших главных проблем в последних гонках. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе.

Посмотрим, что получится в субботу. На длинных сериях темп хороший и машина ведёт себя достаточно предсказуемо. В целом, всё неплохо».

Люк Браунинг (20-й в первой сессии): «Я был очень рад вновь выехать на трассу. Здорово, что удалось ещё раз поработать за рулём машины и собрать дополнительные данные для команды.

Для меня большая честь вновь выступать на этой машине в официальной сессии Формулы 1. Сегодня у меня была отдельная программа, и мы выполнили всё, что планировали. Теперь с нетерпением жду возможности продолжить работу с собранными данными на симуляторе в Гроуве. Важно продолжать набираться опыта, развиваться и становиться лучше. Надеюсь, всё это поможет мне в дальнейшем.

Через неделю я снова сяду за руль, и с нетерпением этого жду. Мне повезло, что две недели подряд у меня есть такая возможность. При этом трасса в Бразилии будет для меня новой, так что меня ждёт ещё один интересный опыт. Интерлагос – отличная трасса с потрясающей атмосферой, и я рад впервые там выступить».