Science: В сентябре «расклад сил будет иным»

В Мадриде состоялась презентация новой городской трассы Madring, на которой выступил Карлос Сайнс. Пилот выразил мнение, что в сентябре, когда на этом автодроме пройдет Гран При Испании, ожидаются изменения в распределении сил среди команд чемпионата.

Карлос Сайнс отметил, что все участники Формулы 1 проводят активную и эффективную работу по доработке своих болидов в текущем сезоне. Он уверен, что к моменту проведения испанского этапа чемпионата ситуация в борьбе за лидерство существенно преобразится.

По словам пилота, сильные команды наверняка сохранят свой уровень, однако в автоспорте все определяется не только собственными усилиями, но и прогрессом соперников. Сайнс подчеркнул, что не сомневается: осенью болельщики увидят иную расстановку сил по сравнению с сегодняшней.

Гонщик также сообщил, что коллектив Williams прилагает максимум усилий для улучшения своих результатов. Сайнс выразил надежду порадовать испанских фанатов достойным выступлением на домашней трассе во время предстоящего Гран При.