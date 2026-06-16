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Science: В сентябре «расклад сил будет иным»

Карлос Сайнс считает, что к Гран При Испании в Мадриде в сентябре расстановка сил в чемпионате Формулы-1 существенно изменится.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.06.2026, 15:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

В Мадриде состоялась презентация новой городской трассы Madring, на которой выступил Карлос Сайнс. Пилот выразил мнение, что в сентябре, когда на этом автодроме пройдет Гран При Испании, ожидаются изменения в распределении сил среди команд чемпионата.

Карлос Сайнс отметил, что все участники Формулы 1 проводят активную и эффективную работу по доработке своих болидов в текущем сезоне. Он уверен, что к моменту проведения испанского этапа чемпионата ситуация в борьбе за лидерство существенно преобразится.

По словам пилота, сильные команды наверняка сохранят свой уровень, однако в автоспорте все определяется не только собственными усилиями, но и прогрессом соперников. Сайнс подчеркнул, что не сомневается: осенью болельщики увидят иную расстановку сил по сравнению с сегодняшней.

Гонщик также сообщил, что коллектив Williams прилагает максимум усилий для улучшения своих результатов. Сайнс выразил надежду порадовать испанских фанатов достойным выступлением на домашней трассе во время предстоящего Гран При.

Источник

Карлос Сайнс-младший (310)

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