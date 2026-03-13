Сайнс: Эта трасса выявляет недостатки нашей машины

Оба пилота команды Williams завершили участие в квалификации к спринтерской гонке уже на первом этапе сессии.

Карлос Сайнс, занявший 17-е место, отметил сложность текущего уик-энда для своей команды. По его словам, особенности автодрома в Китае особенно подчеркивают слабые стороны болида Williams. Сайнс также отметил, что пропуск половины единственной свободной практики негативно сказался на подготовке, и ему пришлось адаптироваться непосредственно во время заездов. Пилот подчеркнул, что для достижения лучших результатов команде необходимо провести хотя бы один этап без технических и иных трудностей.

В ходе этого этапа Сайнс намерен протестировать различные настройки, чтобы компенсировать потерянное на трассе время и собрать как можно больше информации для дальнейшего развития машины. Главная задача на ближайшее время — получить максимум от имеющегося болида и использовать опыт для пользы коллектива.

Алекс Элбон, который стал 18-м по итогам квалификации, охарактеризовал прошедший день как сложный и не соответствующий ожиданиям команды. По его словам, сейчас Williams сталкивается с целым рядом ограничений, которые необходимо преодолеть. Элбон подчеркнул важность анализа ситуации и пересмотра подходов к завтрашним заездам. Пилот заверил, что команда сделает все возможное для китайских болельщиков как в спринте, так и в основной квалификации.

Руководитель Williams Джеймс Ваулз признал, что день оказался тяжелым, чему не способствует и недавнее выступление в Мельбурне. По его словам, коллектив посвятит вечер поиску новых решений, позволяющих максимально использовать возможности текущего автомобиля до момента появления обновлений.