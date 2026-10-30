Сайнс намерен выступать в «Формуле-1» так же долго, как Алонсо

Карлос Сайнс допускает, что сможет продолжать карьеру в Формуле 1 после сорока лет — по примеру Фернандо Алонсо или Серхио Переса.

В следующем январе мексиканскому гонщику исполнится 37 лет. В минувшую среду стало известно о подписании им нового трёхлетнего контракта с Cadillac F1. Фернандо Алонсо уже 45, однако он сохраняет отличную форму и пока также не планирует завершать карьеру.

«Сейчас мне представляется, что я смогу следовать такой же траектории, что и Фернандо, – заявил Карлос, общаясь в Мехико с мексиканской и испанской прессой. – Потому что я люблю Формулу 1, мне нравится этот чемпионат, и я бы не стал менять такой стиль жизнь ни на что другое.

Хотя это трудный чемпионат, и нам приходится постоянно путешествовать, постоянно участвовать в маркетинговых акциях, общаться с прессой и всё такое прочее, но пилотирование этих машин доставляет удовольствие.

Мне нравится атмосфера паддока, здесь у меня много друзей, и мне нравится участвовать в соревнованиях. Я останусь в этом чемпионате до тех пор, пока буду в состоянии показывать хорошую скорость. Даже если машины нового поколения не так уж весело пилотировать, для меня важен результат, я стремлюсь бороться в первых рядах.

Мне очень не хватает того нервного напряжения, которое испытываешь, когда участвуешь в споре за поул-позицию, за победу. В Формуле 1 это доставляет мне такое же удовольствие, как в своё время, когда я выступал в картинге или в Формуле 3. И тот факт, что новый регламент не лучшим образом подходит Формуле 1, не так уж сильно меня тревожит».

Последнюю победу Сайнс одержал в Мехико два года назад, выступая за Ferrari. Гонщик хорошо знает особенности этой трассы и рассказал, что считает ключевым для успеха на ней: «Особый характер ей придаёт высокое расположение над уровнем моря, а также здесь довольно скользкое покрытие. Стиль пилотирования, которого требует мексиканская трасса, всегда отлично мне подходил, и мне всегда удавалось его успешно применять. Но сейчас, за рулём машины Williams, это будет намного сложнее, поэтому нас ждёт непростой уик-энд.

Мне нравится второй сектор круга, но я бы его изменил, чтобы эти повороты стали более быстрыми. Хотя кажется, что они быстрые, на самом деле они довольно медленные, что связано с естественной конфигурацией трассы. Я бы переделал этот сектор, чтобы он стал больше похож на Сильверстоун или Спа».