Команда Williams предполагала, что на скоростной трассе в Катаре столкнётся с трудностями, и эти ожидания подтвердились. На предпоследнем этапе сезона гонщики британской команды завершили гонку за пределами первой десятки. При этом Карлос Сайнс и Алекс Элбон по-разному оценили выступление на Гран При.

Карлос Сайнс (15-й): «С одной стороны, в целом этот уик-энд складывался позитивно: квалификацию вчера мы провели неплохо, хорошо стартовали в сегодняшней гонке и показали уверенный темп. Команда слаженно действовала, достойно провела гонку, и одну из машин Haas мы опередили.

С другой стороны, жаль, что 15-е место стало максимальным результатом, которого мы смогли добиться, но таковы реальные возможности нашей машины. Теперь нам предстоит финальная гонка в Абу-Даби, и все усилия надо направить на то, чтобы собрать как можно больше информации, которая нам пригодится при подготовке к 2027 году».

Алекс Элбон (17-й): «По ходу гонки у нас были проблемы с передним крылом. В этом году такое происходит уже не первый раз – может быть, это связано с поребриками на этой трассе, которые здесь довольно агрессивной конфигурации. Это нам ещё предстоит проанализировать.

В течение всего года мы старались повысить эффективность машины, и ближе к концу сезона наши дела идут уже явно лучше, чем в начале. Теперь отправляемся в Абу-Даби и в финальной гонке года постараемся выложиться по максимуму».