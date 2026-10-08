Сайнс: Нововведения сработали, но этого недостаточно

В Williams существенно доработали машину, однако конкуренты также продолжили развиваться. Поэтому достигнутый командой прогресс оказался меньше ожидаемого.

Карлос Сайнс: «Безусловно, доработка машины позволила нам сделать большой шаг вперёд. Думаю, вы видели это в Баку. Трасса в Малайзии не подходила нашей машине, мы в любом случае не смогли бы добиться там хорошего результата, но если бы у нас не было новинок, мы бы выглядели ещё хуже.

Новинки сработали, но, как мы и предсказывали, этого недостаточно, чтобы серьёзно сократить отставание стабильно и уверенно зарабатывать очки. Мы знаем, что до конца сезона нам придётся бороться за выход во вторую часть квалификации и, в лучшем случае, за несколько очков в гонке».