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Сайнс: Нововведения сработали, но этого недостаточно

Карлос Сайнс оценил обновление Williams: новинки помогли команде сделать шаг вперёд, но отставание сохраняется, а борьба за очки остаётся сложной.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.10.2026, 16:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

В Williams существенно доработали машину, однако конкуренты также продолжили развиваться. Поэтому достигнутый командой прогресс оказался меньше ожидаемого.

Карлос Сайнс: «Безусловно, доработка машины позволила нам сделать большой шаг вперёд. Думаю, вы видели это в Баку. Трасса в Малайзии не подходила нашей машине, мы в любом случае не смогли бы добиться там хорошего результата, но если бы у нас не было новинок, мы бы выглядели ещё хуже.

Новинки сработали, но, как мы и предсказывали, этого недостаточно, чтобы серьёзно сократить отставание стабильно и уверенно зарабатывать очки. Мы знаем, что до конца сезона нам придётся бороться за выход во вторую часть квалификации и, в лучшем случае, за несколько очков в гонке».

Источник

Карлос Сайнс-младший (378)Williams (632)

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