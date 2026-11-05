Сайнс о шансах на очки: «Не думаю, что мы можем рассчитывать на очки»

В четверг в Сан-Паулу Карлос Сайнс сдержанно оценил перспективы на предстоящий уик-энд.

Карлос Сайнс: «Не думаю, что мы можем рассчитывать на очки. К сожалению, мы слишком далеки от первой десятки, так что заработать очки за счёт скорости, даже в Вегасе, где мы, возможно, будем чуть ближе к середине пелотона, нам будет сложно.

Я не хочу быть пессимистом, просто стараюсь оставаться реалистом и понимаю, что с точки зрения зарабатывания очков этот год для нас уже закончился. Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы извлечь как можно больше уроков и добиться большего в следующем сезоне.

Обычные гоночные уик-энды, без спринтов и прочего, позволяют использовать тренировки в качестве тестов для проверки перспективных решений, как, например, в Мексике, но это значит, что ты жертвуешь оптимизацией машины под конкретный уик-энд. Возможно, в Мексике я не нашел оптимальных настроек как раз потому, что слишком много экспериментировал, но, по крайней мере, я изучил многое из того, что пригодится к следующему году».