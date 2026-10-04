Сайнс объяснил: «Машина была повреждена, и я быстро откатился назад»

До финиша гонки в Сепанге из двух гонщиков Williams добрался только Карлос Сайнс. Его напарник Алекс Элбон сошёл на 41-м круге из-за проблем с коробкой передач.

Сайнс также не смог добиться высокого результата и занял 17-е место после столкновения с Габриэлем Бортолето. Виновным в инциденте признали бразильца. Бортолето получил 10-секундный штраф и завершил гонку 18-м, однако это вряд ли утешило испанского гонщика.

Карлос Сайнс (17-й): «На старте мы всё сделали правильно и смогли подняться до 6-й позиции. К сожалению, после того, как на первом рестарте моя машина получила повреждения, я быстро откатился назад, а отыгрываться было очень трудно.

Очень жаль, ведь у нас был шанс на хороший результат. Кроме того, нужно проанализировать, как мы действовали по ходу гонки, чтобы на следующий неделе в Сингапуре наш уик-энд сложился получше. Постараемся отыграться и будем продолжать упираться».

Алекс Элбон (не финишировал): «Сложная гонка. Перед стартом мы приняли правильное решение, выбрав промежуточные шины, и на первых кругах было весело бороться с более быстрыми машинами. Но потом трасса подсохла, и мы начали терять скорость.

Ситуацию усугубила ситуация на пит-стопах: сначала команде пришлось обслуживать сразу две машины, затем я заблокировал колёса на торможении, когда ехал на мягкой резине, и на шинах образовались проплешины, из-за чего следующий пит-стоп мы вынуждены были провести раньше, чем хотели.

По ходу гонки нам мешали разного рода сложности, в том числе они были связаны с тормозами и с коробкой передач, из-за чего всё закончилось сходом с дистанции.

Жаль, что так получилось, но машине всё ещё не хватает эффективности, и на всех наших совещаниях именно эта проблема находится у центре нашего внимания.

Мы просто хотим, чтобы уик-энд проходил гладко, чтобы было ощущение, что мы прогрессируем, и команда продолжает трудиться, чтобы этого добиться. Я уже настраиваюсь на гонку в Сингапуре и надеюсь, что там мы сможем подняться на более высокие позиции».