Сайнс: Мадринг сочетает в себе Джидду, Баку и немного Сингапура

Карлос Сайнс принимал участие в разработке трассы в Мадриде как консультант, а теперь исполняет почётные обязанности посла этого этапа. Он хорошо знает конфигурацию Мадринга: много работал с ней на симуляторе и проезжал по трассе на дорожной машине. Сайнс с интересом ожидает начала уик-энда, когда её опробуют другие гонщики.

Карлос Сайнс: «Мадринг – очень сложная трасса. Одна из самых сложных, где я пилотировал. Гонщикам здесь будет непросто. Эта трасса сочетает в себе характеристики Джидды и Баку, а это две самые сложные трассы для гонщиков, с элементами Сингапура, но я говорю лишь об ассоциациях – у неё есть свой, собственный характер.

Если бы много лет назад вы сказали маленькому мальчику из Мадрида, что он попадёт в Формулу 1 и, более того, поможет вернуть Гран При в этот город, я бы ни за что не поверил. Уже сам этот факт – это огромная веха в моей карьере.

Преимущество новой трассы в том, что здесь возможны сюрпризы. К сожалению, в этом году мы недостаточно конкурентоспособны, мы выступаем не на том уровне, чтобы порадовать болельщиков отличным результатом, но пока зрителям нравится наш спорт, нравится этот этап, у них будет как минимум еще пять-десять лет, чтобы прийти на этот этап и увидеть, как я здесь выступаю».