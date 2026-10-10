Сайнс обвинил FIA в нарушении принципа равенства

Карлос Сайнс подверг критике FIA из-за ошибки дирекции гонки во время квалификации к спринту. В федерации признали проблему и вечером опубликовали заявление, которое мы приводили ранее.

В FIA подтвердили, что из-за сбоя в первой части квалификации разные машины получили неодинаковые уровни мощности силовых установок. Причиной стало то, что некоторые гонщики не могли активировать режим обгона (Overtake Mode).

«FIA признаёт, что эта досадная человеческая ошибка отразилась на скорости некоторых машин, что зависело от момента их выезда из боксов и положения на трассе», – в частности, говорилось в официальном заявлении.

Испанский гонщик Williams оказался среди тех, кто не смог пройти в следующий сегмент квалификации. Он показал лишь 22-е время, а на результате сказалось сочетание нескольких проблем.

«Половине машин на том круге двигатели позволяли ехать быстрее, чем остальным, – заявил Сайнс в эфире Sky Sports. – С машинами вновь произошёл сбой программного обеспечения, и мы были среди тех, на ком он сказался. В отличие от того, что было в Малайзии, по какой-то причине в FIA решили не следовать принципу равенства, и их устроило, что в ходе квалификации у половины машин мощность была выше, чем у второй половины.

Меня несколько озадачивает, почему в нашим спорте продолжаются подобные вещи в зависимости от того, кто выбывает из борьбы в первой части квалификации…»

По словам Карлоса, потеря времени из-за невозможности активировать режим обгона составила примерно полсекунды. При этом он признал, что на его выступлении также отразились проблемы с тормозами и шинами.

Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз, комментируя события в первой части квалификации к спринту, также отметил, что эффективность машин FW48 не соответствовала необходимому уровню. Однако, по его словам, у гонщиков команды всё же были шансы выйти во второй сегмент вчерашней квалификации.