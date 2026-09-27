Сайнс о прогрессе команды: «Команда понимает, что прибавили мы совсем мало»

После Гран При Азербайджана Карлос Сайнс в целом остался доволен тем, что сумел заработать одно очко. Испанский гонщик Williams стартовал с 14-й позиции и по ходу гонки провёл несколько эффектных обгонов. Незадолго до финиша он опередил Audi Нико Хюлкенберга, благодаря чему впервые с майского Гран При Канады вошёл в первую десятку.

При этом Сайнс считает слишком суровым штраф, который получил после квалификации. В ней он показал 9-е время, однако был наказан за нарушение правил жёлтых флагов. На видеозаписях видно, что на этом участке трассы гонщик находился один, никому не угрожал и всё же снизил скорость, но стюарды не учли это обстоятельство.

«С самого начала гонка шла тяжело, и том числе на этом сказывался вчерашний штраф, – цитирует Сайнса газета Marca. – Но было очень странно, как всё это было обставлено и как изложено в документе FIА. Даже интересно, как они применили правила в моём случае, и я, разумеется, был расстроен.

Первая часть гонки складывалась непросто, у нас были серьёзные проблемы с шинами, но затем обстоятельство сложились так, что представилась некая возможность, и я ухватился за неё обеими руками. После чего мы смогли совершить два или три важных огона, и это позволило заработать одно очко.

В общем, мы финишировали в первой десятке, чего не удавалось на многих предыдущих гонках. И в квалификации дошли до финала, хотя уже давно на это не претендовали. Так что мы действительно прибавили, но полагаю, команда понимает, что прибавили совсем мало – и по отношению к нашим обещаниям, и к тому уровню, на какой хотим выйти. Думаю, в оставшихся до конца сезона гонках нам будет сложно претендовать на очки.

Вы увидите, что на такой трассе, как малайзиский Сепанг, даже с учётом всех технических обновлений нам придётся непросто. После этого постараемся продемонстрировать, что начинаем постепенно отыгрываться, и будем максимально упираться в процессе подготовке к следующему году».