Сайнс и Перес потеряют места на старте из-за штрафов

После квалификации Гран При Азербайджана стюарды наказали Карлоса Сайнса за игнорирование жёлтых флагов, а Серхио Переса — за блокировку Оскара Пиастри.

Изучив обстоятельства эпизода с участием Карлоса Сайнса, стюарды пришли к выводу, что на прямом участке после второго поворота и перед третьим жёлтые флаги были хорошо видны. Кроме того, команда предупредила об этом гонщика. На слушаниях пилот Williams подтвердил, что заметил сигналы.

Сайнс заявил, что намеревался показать снижение скорости на всём отрезке, где действовали жёлтые флаги. При этом он не счёл нужным замедляться на прямой и планировал продемонстрировать реакцию на сигналы при подъезде к третьему повороту и после него. Гонщик воспринимал этот эпизод как единое снижение скорости на протяжении двух последовательных секторов с жёлтыми флагами.

Также Сайнс отметил, что автомобиль, из-за которого появились жёлтые флаги, уже покинул участок, поэтому он ожидал отмены сигналов. Стюарды не приняли это объяснение и назначили гонщику штраф в виде потери пяти мест на старте, а также два штрафных балла. Теперь на его счету четыре штрафных балла за 12-месячный период.

Серхио Перес из Cadillac, показавший в квалификации 20-е время, формально потеряет три позиции на старте. В 18-м, 19-м и 20-м поворотах он медленно двигался по гоночной траектории, из-за чего Оскару Пиастри, находившемуся на быстром круге, пришлось сбросить скорость и изменить траекторию.