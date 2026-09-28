Сайнс и Колапинто лидируют по количеству штрафных баллов

Система штрафных баллов появилась в Формуле 1 как ответ на опасные действия отдельных гонщиков. При наборе 12 баллов за 12 месяцев пилот получал дисквалификацию на одну гонку. В 2024-м из-за этого Кевин Магнуссен пропустил Гран При Азербайджана.
Позже количество инцидентов уменьшилось, а наиболее опасные гонщики покинули чемпионат. В результате подход к наказаниям существенно смягчили.
В этом году штрафные баллы начисляли только за недостаточное снижение скорости в зоне действия жёлтых флагов.
По мере проведения Гран При общее число штрафных баллов постепенно сокращается. Перед Гран При Бахрейна они остаются у 11 пилотов. Больше всего баллов у Карлоса Сайнса и Франко Колапинто.
Штрафные баллы перед Гран При Бахрейна
|Гонщик
|Команда
|Баллы
|Когда сгорают
|К.Сайнс
|Williams
|4
|19/10/26 - 2 балла
|Ф.Колапинто
|Alpine
|4
|14/06/27 - 1 балл
|Л.Стролл
|Aston Martin
|3
|19/10/26 - 2 балла
|Л.Лоусон
|Racing Bulls/Red Bull
|3
|08/11/26 - 1 балл
|О.Пиастри
|McLaren
|2
|08/11/26 - 2 балла
|О.Берман
|Haas F1
|2
|08/11/26 - 1 балл
|Г.Бортолето
|Audi
|2
|23/11/26 - 2 балла
|А.Линдблад
|Racing Bulls
|2
|23/08/27 - 2 балла
|Л.Хэмилтон
|Ferrari
|1
|08/11/26 - 1 балл
|А.Элбон
|Williams
|1
|23/11/26 - 1 балл
|К.Антонелли
|Mercedes
|1
|25/07ы/27 - 1 балл