Сайнс и Колапинто лидируют по количеству штрафных баллов

Система штрафных баллов появилась в Формуле 1 как ответ на опасные действия отдельных гонщиков. При наборе 12 баллов за 12 месяцев пилот получал дисквалификацию на одну гонку. В 2024-м из-за этого Кевин Магнуссен пропустил Гран При Азербайджана.

Позже количество инцидентов уменьшилось, а наиболее опасные гонщики покинули чемпионат. В результате подход к наказаниям существенно смягчили.

В этом году штрафные баллы начисляли только за недостаточное снижение скорости в зоне действия жёлтых флагов.

По мере проведения Гран При общее число штрафных баллов постепенно сокращается. Перед Гран При Бахрейна они остаются у 11 пилотов. Больше всего баллов у Карлоса Сайнса и Франко Колапинто.

Штрафные баллы перед Гран При Бахрейна