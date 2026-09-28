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Сайнс и Колапинто лидируют по количеству штрафных баллов

Штрафные баллы Формулы 1 перед Гран-при Бахрейна: санкции действуют у 11 пилотов, а лидируют по числу наказаний Карлос Сайнс и Франко Колапинто.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.09.2026, 16:53·2 мин
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Фото: F1news.ru

Система штрафных баллов появилась в Формуле 1 как ответ на опасные действия отдельных гонщиков. При наборе 12 баллов за 12 месяцев пилот получал дисквалификацию на одну гонку. В 2024-м из-за этого Кевин Магнуссен пропустил Гран При Азербайджана.

Позже количество инцидентов уменьшилось, а наиболее опасные гонщики покинули чемпионат. В результате подход к наказаниям существенно смягчили.

В этом году штрафные баллы начисляли только за недостаточное снижение скорости в зоне действия жёлтых флагов.

По мере проведения Гран При общее число штрафных баллов постепенно сокращается. Перед Гран При Бахрейна они остаются у 11 пилотов. Больше всего баллов у Карлоса Сайнса и Франко Колапинто.

Штрафные баллы перед Гран При Бахрейна

ГонщикКомандаБаллыКогда сгорают
К.СайнсWilliams419/10/26 - 2 балла
Ф.КолапинтоAlpine414/06/27 - 1 балл
Л.СтроллAston Martin319/10/26 - 2 балла
Л.ЛоусонRacing Bulls/Red Bull308/11/26 - 1 балл
О.ПиастриMcLaren208/11/26 - 2 балла
О.БерманHaas F1208/11/26 - 1 балл
Г.БортолетоAudi223/11/26 - 2 балла
А.ЛиндбладRacing Bulls223/08/27 - 2 балла
Л.ХэмилтонFerrari108/11/26 - 1 балл
А.ЭлбонWilliams123/11/26 - 1 балл
К.АнтонеллиMercedes125/07ы/27 - 1 балл

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Карлос Сайнс-младший (372)

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