Сайнс: «Формуле-1 следует критически взглянуть на саму себя»

После беспрецедентного сбоя программного обеспечения, из-за которого старт Гран При Бахрейна пришлось значительно отложить, Формуле 1 необходимо критически оценить произошедшее, считает Карлос Сайнс.

Сбой настроек системы управления энергией для дождевых условий привёл к тому, что несколько машин потеряли скорость ещё по пути на стартовое поле. Начало гонки перенесли, а программное обеспечение пришлось обновить. В результате Гран При стартовал примерно на полтора часа позже запланированного времени.

Испанский гонщик Williams, который также входит в число директоров Ассоциации гонщиков Формулы 1 (Grand Prix Drivers' Association – GPDA), заявил:

«Формула 1 должна самокритично взглянуть на саму себя и понять, каким образом мы оказались в такой ситуации. Понятно, что действующий регламент очень сложен для гонщиков, для команд, для производителей силовых установок. Кто пять лет назад решил, что надо идти именно в этом направлении?

Мы стараемся добиться максимума, в рамках этого регламента используя технику, нам предоставленную. FIA и Формула 1 делают всё, что в их силах, но то решение, которое было принято четыре или пять лет назад, было однозначно ошибочным. Спорт должен сделать из этого выводы, чтобы больше не повторять подобных ошибок».

В FIA пообещали провести детальное расследование, которое уже началось. По словам Николаса Томбасиса, директора FIA по гонкам на одноместных машинах, основной причиной проблемы стало то, что «до этого программное обеспечение не тестировалось в подобных специфических условиях. В программном обеспечении была ошибка, и несколько машин остановились на трассе, они не реагировали на нажатие педали газа.

Нам пришлось обновить программное обеспечение, чтобы команды смогли его установить на машины, и это заняло какое-то время».

В понедельник Лоран Мекис, руководитель Red Bull Racing, также прокомментировал ситуацию:

«Это стало хорошим напоминанием нам всем, что мы, вероятно, должны гарантировать, что сложность техники не становится избыточной, что мы в состоянии держать ситуацию под контролем.

Я уверен, мы ещё будем обсуждать это с командами, с FIA и с Формулой 1, чтобы понять, как в дальнейшем уберечься от подобных ситуаций и гарантировать, что сложность машин и их систем будет под контролем».