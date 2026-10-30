Сайнс: этап в Мехико станет очередным испытанием

Карлос Сайнс допускает, что трасса в Мехико может оказаться немного более подходящей для автомобиля Williams. При этом гонщик призывает трезво оценивать возможности FW48 и не ждать от машины слишком многого.

Карлос Сайнс: «Когда я говорю, что эта трасса должна лучше подходить нашей машине, всё равно надо учитывать ограниченные возможности FW48. В Остине для нас оказалось невозможным даже пройти во вторую часть квалификации, а в этот уик-энд если и есть такой шанс, то очень небольшой.

Может быть, нам всё-таки каким-то образом удастся им воспользоваться, но мы в любом случае очень далеки от того уровня, на каком хотим быть. Так что оптимизм у нас есть, но сдержанный, в пределах наших реальных возможностей.

Этот этап мы по-прежнему используем в качестве очередных тестов, в качестве одного из способов добиться каких-то улучшений в процессе подготовки к следующему году. Так было на предыдущих Гран При, поскольку нам удавалось извлечь важные уроки – и команде, и лично мне.

Думаю, Williams, готовясь к будущему, в целом делает шаги в верном направлении, но, сожалению, на эффективности нашей машины, на которой мы выступаем сейчас, это никак не сказывается. Будем надеяться, что плоды этих усилий проявятся в следующем году.

В общем, мы ожидаем, что нам удастся немного прибавить, но в пределах реальных возможностей нашей машины, ведь чтобы пройти хотя бы во вторую часть квалификации, нам необходимо проехать практически идеальный круг. Так себе достижение, но мы согласны и на это, поскольку для команды главное сейчас – продолжать учиться».