CarX 2026: несколько залов и множество сессий за один день

В рамках форума автобизнеса СarX 2026, который агентство «АВТОСТАТ» проведет 6 октября в Москве, задействуют четыре зала отеля «МонАрх». Это позволит участникам выбрать наиболее интересные для себя направления. На официальном сайте форума опубликована подробная программа с названиями потоков, темами выступлений и именами спикеров для каждой локации.

Для всех участников подготовлены итоги 9 месяцев, их экспертный анализ и традиционная выставка новых автомобилей. Сергей Удалов (АВТОСТАТ) представит статистику и расскажет о тенденциях в различных сегментах рынка. Юрий Тулинов (Т-Банк) поделится ожиданиями профессионального сообщества в отношении ключевой ставки, валютных курсов и доходов населения. Также эксперты обсудят, к каким возможным стрессам 2027 года автобизнесу следует подготовиться заранее, какой диапазон ключевой ставки можно учитывать при разработке финансовой модели и от каких рисков пока целесообразно отказаться.

Лидеры рынка по традиции расскажут, на каких принципах будут строить стратегии своих компаний в новом году. Обсуждение пройдет в рамках панельной дискуссии «Бюджет и стратегия на 2027 год». В общей сложности на форуме запланировано несколько панельных дискуссий, посвященных актуальным вопросам отрасли. Одна из них будет посвящена производителям и дистрибьюторам электромобилей. Другая затронет финансовые инструменты рынка: участники обсудят, как политика Центробанка влияет на структуру автокредитования. Регулятор уже ввел ряд новых требований к банкам и заемщикам в рамках борьбы с серыми доходами, а с 1 июля 2027 года планирует добавить очередной пакет мер.

Отдельной темой станет остаточная стоимость автомобилей (Residual Value). Эксперты уже столкнулись с новыми вызовами в этой сфере. Дмитрий Ярыгин (АВТОСТАТ) расскажет о влиянии силы бренда на RV, а Игорь Кузьмин (Экспомобилити) продолжит обсуждение и покажет, как бренды могут менять этот показатель и какие инструменты для этого используют.

Значительный блок программы будет посвящен коммерческому транспорту. Участников ждут дискуссии, статистические данные, аналитика и прогнозы. Отдельно рассмотрят лизинг, логистику и взаимодействие с крупным бизнесом. Эксперты обсудят, существует ли экологическая необходимость переводить комтранс на альтернативное топливо или рынок увлекся экономической утопией. Еще один крупный поток будет посвящен смазочным материалам и техническим жидкостям: объемам производства и продаж, точкам роста, продуктовым группам, ассортименту, трендам, маркетинговым «фишкам» и влиянию ИИ.

Форум состоится 6 октября в Москве, в отеле «МонАрх» на Ленинградском проспекте. Условия участия опубликованы на официальной странице мероприятия: carx.ru.