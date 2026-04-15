Эксперт рассказал, какой стук в двигателе свидетельствует о необходимости скорого «капитального ремонта»

Водителям стоит внимательно относиться к состоянию автомобиля, особенно если появились необычные звуки или изменения в работе двигателя. Об этом предупреждает Владимир Бахарев, шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности».

По его словам, нарастающий с оборотами стук мотора считается одним из наиболее тревожных сигналов. Такой звук часто свидетельствует о серьезных неполадках, связанных с шатунными вкладышами или цепью привода ГРМ. Еще один характерный признак — цоканье, которое зачастую связано с низким уровнем масла в гидрокомпенсаторах. Свист, в свою очередь, может указывать на изнашивание ремней вспомогательных агрегатов.

Эксперт обращает внимание и на цвет выхлопных газов. Если из выхлопной трубы идет черный дым, это может означать чрезмерное обогащение топливной смеси или попадание масла в цилиндры. Синий оттенок дыма говорит о износе поршневой группы и наличии масла в камере сгорания. Если же дым белый, густой и с запахом ацетона, возможна утечка антифриза в цилиндры. В этих случаях, как отметил специалист, не исключается необходимость капитального ремонта двигателя.

Сбой работы двигателя также обнаруживается по «плавающим» оборотам и ухудшению разгонной динамики. Эти проявления могут сопровождаться вибрациями на холостом ходу, рывками или провалами при нажатии на газ, что также свидетельствует о поломках.

Если в салоне появляется выраженный запах масла или топлива, в том числе бензина, это может говорить о протечках соответствующих жидкостей, что крайне опасно, предостерегает Владимир Бахарев.

Автор: Иван Бахарев