Самый популярный в России кроссовер вновь подорожал: сколько теперь стоит Tenet T7

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Бренд Tenet пересмотрел стоимость среднеразмерного кроссовера T7, который считается самым популярным автомобилем марки на российском рынке. В октябре все версии модели, включая переднеприводные и полноприводные, прибавили в цене 20 тыс. рублей. Об этом «Автоновости дня» узнали в ходе мониторинга прайс-листов компании.

Цены на Tenet T7

Комплектация Цена Изменение «Актив» / Active 2026 г. в., 1.6T, 150 л. с., 7DCT, 2WD 2 805 000 руб. +20 000 руб. «Прайм» / Prime 2026 г. в., 1.6T, 150 л. с., 7DCT, 2WD 3 005 000 руб. +20 000 руб. «Актив» / Active 2026 г. в., 1.6T, 150 л. с., 7DCT, 4WD 3 010 000 руб. +20 000 руб. «Прайм» / Prime 2026 г. в., 1.6T, 150 л. с., 7DCT, 4WD 3 210 000 руб. +20 000 руб.

Предыдущая корректировка цен на Tenet T7 состоялась месяцем ранее — в сентябре текущего года. Тогда стоимость этой модели, как и компактного кроссовера Tenet T4L, во всех комплектациях выросла на 50 тыс. рублей.

Независимо от комплектации Tenet T7 получает бензиновый турбированный двигатель мощностью 150 л. с. и объемом 1,6 литра. В связке с ним работает семиступенчатая роботизированная коробка передач. Тип привода зависит от выбранной версии: он может быть передним или полным.

Для полноприводных вариантов T7 предусмотрена интеллектуальная система I-4WD. Она способна направлять на заднюю ось до 50% крутящего момента и предлагает шесть режимов движения: «Эко», «Нормальный», «Спорт», «Бездорожье», «Грязь» и «Снег».

Ранее Tenet объявил о получении официального одобрения на установку тягово-сцепного устройства на кроссоверы T7, произведенные начиная с августа 2026 года. Благодаря этому фаркоп теперь можно устанавливать на все модели марки — T4L, T7 и T8.

По итогам девяти месяцев 2026 года Tenet T7 занял первое место по продажам среди новых кроссоверов и внедорожников (SUV) на российском рынке. Его доля составила 5,8%, а объем реализации достиг 56,5 тыс. штук.

Автор: Иван Бахарев