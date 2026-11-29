Китайская марка Jaecoo вновь предоставила прямую выгоду в размере 100 тыс. рублей на компактный кроссовер J6 в России. Эта скидка исчезла из «прайса» в октябре. Базовая стоимость модели осталась прежней, однако с учетом выгоды автомобиль стал дешевле на 3,6–4,3%, выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов.

Теперь Jaecoo J6 можно приобрести по цене от 2 230 000 до 2 649 000 рублей — в зависимости от выбранной комплектации.

Цены на Jaecoo J6

Комплектация Базовая цена

Цена с прямой

выгодой Прямая выгода «Актив» (1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD) 2 330 000 руб. 2 230 000 руб. 100 000 руб. «Комфорт» (1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD) 2 549 000 руб. 2 449 000 руб. 100 000 руб. «Престиж» (1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD) 2 749 000 руб. 2 649 000 руб. 100 000 руб.

Независимо от комплектации Jaecoo J6 оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил. Мотор работает вместе с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач, а привод во всех версиях остается передним.

В стандартное оснащение версии «Актив» входят полностью светодиодная оптика, кондиционер, 17-дюймовые легкосплавные диски и «зимний» пакет. В его состав включены обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, руля и передних сидений.

Кроме того, базовый Jaecoo J6 получает мультимедийную систему с 9-дюймовым сенсорным дисплеем и беспроводным подключением смартфона через Apple CarPlay и Android Auto. Также предусмотрены 8-дюймовая цифровая приборная панель, фронтальные и боковые подушки безопасности, задние датчики парковки, ассистенты спуска с горы и старта на подъеме.

В комплектации «Комфорт» установлен сенсорный экран медиасистемы диагональю 13,2 дюйма. В оснащение также входят отделка сидений экокожей, 18-дюймовые диски и аудиосистема с шестью динамиками вместо двух. Дополнительными элементами стали двухзонный климат-контроль, электропривод багажной двери, электрические регулировки водительского кресла и камера заднего вида.

Топовая версия «Престиж» отличается панорамной крышей площадью 1,45 м², аудиосистемой с восемью динамиками и подсветкой зеркал в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира. В список оснащения также входят беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, вентиляция передних сидений, обогрев заднего дивана и многослойные передние стёкла.

Кроме того, Jaecoo J6 в этой комплектации оснащается системой кругового обзора 540° и комплексом интеллектуальных ассистентов водителя ADAS. Он включает адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе и мониторинг слепых зон.

Ранее более доступную полноприводную комплектацию «Комфорт» получил российский аналог Jaecoo J6, выпускаемый под брендом Jeland. От ранее единственной версии «Престиж» она отличается упрощенным оснащением. В частности, в такой комплектации отсутствуют подогрев задних сидений, дефлекторы вентиляции для задних пассажиров и атмосферная подсветка интерьера.