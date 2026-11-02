В ноябре подорожал самый дорогой «Москвич»: на сколько выросла цена семиместного кроссовера М90

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В ноябре российский рынок встретил обновленным ценником флагманский семиместный кроссовер «Москвич М90». Подорожание коснулось единственной комплектации автомобиля 2026 года выпуска. Это выяснили «Автоновости дня» в рамках мониторинга стоимости новых машин в России.

Цена «Москвича М90» в исполнении «Ультимейт» (Ultimate) увеличилась на 60 тыс. рублей, что соответствует росту на 1,43%. Ранее за автомобиль просили 4 199 000 рублей, а с 1 ноября его стоимость составляет 4 259 000 рублей. Другие комплектации в официальном прайс-листе отсутствуют.

Цены на «Москвич М90»

Комплектация Новая цена Старая цена Разница «Ультимейт» / Ultimate (2026 г. в., 2.0T, 200 л. с., 9AT, AWD) 4 259 000 руб. 4 199 000 руб. +60 000 руб. (+1,43%)

Кроссовер оснащается 2,0-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 200 л. с. В паре с ним работает девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод у модели полный, а максимальная скорость достигает 200 км/ч.

Габариты семиместного «Москвича М90» составляют 4983 мм в длину, 1967 мм в ширину и 1778 мм в высоту. Колесная база равна 2915 мм, дорожный просвет — 190 мм. Объем топливного бака составляет 65 литров, снаряженная масса — 2105 кг. Вместимость багажника варьируется от 332 до 2093 литров.

В числе внешних особенностей модели — 20-дюймовые двухцветные легкосплавные диски, серебристые рейлинги и скрытые дверные ручки. Автомобиль также получил панорамную крышу с люком и электроприводной шторкой, тонированные задние стекла и наружные зеркала с обогревом, электроскладыванием и памятью положения.

Фото: Автоновости Дня

Передние кресла имеют электрические регулировки, функции подогрева и вентиляции. Водительское сиденье дополнительно оснащено памятью настроек и регулировкой поясничного подпора. Сиденья второго ряда также оборудованы подогревом. В салоне установлены трехзонный климат-контроль с отдельным управлением для второго ряда и воздуховоды для пассажиров третьего ряда. В холодную погоду пригодятся подогрев руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Перед водителем размещена цифровая приборная панель с экраном диагональю 12,3 дюйма. Мультимедийный комплекс располагает дисплеем такого же размера, аудиосистемой с 12 динамиками и сабвуфером. Система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto при проводном и беспроводном подключении. Кроме того, предусмотрены беспроводная зарядка смартфона и USB-разъемы на всех трех рядах сидений.

Фото: Автоновости Дня

В список оснащения входят атмосферная подсветка салона, сиденья с отделкой перфорированной экокожей и электропривод двери багажника. Покупателям доступны два варианта обивки — черный и бежевый.

Электронные ассистенты представлены адаптивным круиз-контролем с функцией старт-стоп, системой удержания в полосе и камерами кругового обзора на 360 градусов. За удобство парковки отвечают передние и задние датчики. Также в оснащение включены бесключевой доступ и запуск двигателя без ключа.

За безопасность отвечают система контроля слепых зон, предупреждение о фронтальном столкновении и автоматическое экстренное торможение. Кроме того, автомобиль получил систему управления дальним светом, помощников при старте на подъеме и спуске с горы, контроль давления в шинах, фронтальные и боковые подушки, а также боковые шторки безопасности.

Ранее «Москвич» представил М90 на Московском инвестиционно-промышленном форуме. На экспозиции вместе с флагманским кроссовером показали и младшую модель М70.

Автор: Константин Завьялов