Как провести самостоятельную проверку двигателя за 5 минут: на что обратить внимание в первую очередь

Важные шаги при диагностике двигателя автомобиля

Проверяем маслозаливную горловину и крышку

Смотрим внутрь головки блока цилиндров (ГБЦ)

Проверяем давление картерных газов

Ищем течи и запотевания масла (обычно все они в районе блока цилиндров)

Проверка выхлопа

Открыв крышку заливной горловины, можно увидеть многое. Наличие черного густого нагара внутри говорит о проблемах с маслом или обслуживанием. Белый налет на крышке обычно является конденсатом, особенно заметным зимой при коротких поездках.

Для получения информации о состоянии двигателя полезно заглянуть в маслозаливную горловину. Светло-коричневые отложения допустимы, в то время как темные сгустки указывают на тяжелые условия эксплуатации.

При проверке давления картерных газов на прогретом двигателе выкручиваем крышку маслозаливной горловины на холостых оборотах. Плавное покачивание крышки свидетельствует о правильной работе вентиляции картера. Иначе, появление дыма или подпрыгивание крышки могут указывать на износ двигателя.

Течи и запотевания масла, обычно в районе блока цилиндров, могут быть следствием повышенного давления картерных газов из-за нехватки масла. Замена прокладки ГБЦ может помочь, но если причина в масложоре, то проблемы могут возникнуть снова.

Проверка выхлопа также важна. Сизый дым при холодном запуске или после перегазовок указывает на проблемы с маслом. Обратите внимание на состояние внутренней части выхлопной трубы: жирный налет говорит о проблемах в работе двигателя.