Самая экономичная «Лада Веста» обзавелась новыми опциями: названа цена седана с телематикой и климат-контролем

«АвтоВАЗ» вывел на рынок обновленный битопливный седан LADA Vesta CNG, работающий как на бензине, так и на метане. Автомобиль получил телематическую систему «LADA Connect Старт» и дополнительные опции комфорта. Стоимость модели не изменилась и начинается от 1 881 000 рублей.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» сообщили «Автоновостям дня», что система «LADA Connect Старт» теперь входит в оснащение всех комплектаций LADA Vesta CNG — «Комфорт», «Практик», «Драйв» и «Техно». Начиная с версии «Драйв», седан также комплектуется автоматическим климат-контролем.

Фото: Автоновости Дня

Климатическая система поддерживает установленную водителем температуру в салоне в автоматическом режиме. Для управления предусмотрены вращающиеся рукоятки с подсветкой обозначений температуры, направления воздушного потока и скорости вентилятора.

После подключения смартфона «LADA Connect Старт» позволяет дистанционно получать информацию о состоянии автомобиля. Через мобильное приложение можно проверить запас топлива, местонахождение машины, температуру двигателя и уровень заряда аккумулятора. Кроме того, система показывает, заперты ли двери и багажник, а также работает ли двигатель.

«Вся информация передается в зашифрованном виде и хранится на российских серверах. Программное обеспечение телематической платформы внесено в реестр российского ПО, а данные надежно защищены», — заверили в «АвтоВАЗе».

В LADA Vesta CNG нового поколения используется газобаллонное оборудование для сжатого природного газа (метана). Полного баллона хватает примерно на 320 км пути, а общий запас хода при использовании обоих видов топлива превышает 1000 км без дозаправки. При этом переход на метан позволяет снизить затраты на топливо по сравнению с бензином в два-три раза.

Ранее сообщалось, что с января 2027 года «АвтоВАЗ» начнет оснащать LADA Vesta CNG системой косвенного контроля давления в шинах. Если давление в одном из колес окажется недостаточным, на приборной панели появится соответствующее уведомление.

Тем временем прямые скидки и выгоды на автомобили LADA, введенные ранее, продлили как минимум до 31 декабря текущего года. В частности, для покупателей всех LADA Vesta CNG предусмотрен дисконт в размере 160 тыс. рублей без дополнительных условий.

Автор: Иван Бахарев