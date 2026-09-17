Новый роскошный кроссовер Lixiang: салон-гостиная с экраном 6K и лучшая в мире аэродинамика

Компания Li Auto представила на китайском рынке новый флагманский электрический кроссовер Li i9. Производитель отмечает, что коэффициент аэродинамического сопротивления модели составляет 0,215. Благодаря этому i9, как утверждается, стал самым аэродинамичным серийным кроссовером в мире.

Габариты Li i9 составляют 5225 мм в длину, 1970 мм в ширину и 1752 мм в высоту. Колёсная база достигает 3168 мм. Рулевое управление по проводам и подруливающие задние колёса позволили ограничить минимальный диаметр разворота 10,6 м, что должно упростить маневрирование на городских улицах и тесных парковках.

Салон рассчитан на шесть человек и выполнен в формате гостиной. Четыре кресла оснащены режимом невесомости, причём перевести в него можно все кресла одновременно. Полноразмерные сиденья второго ряда поворачиваются в обе стороны. В сочетании со складным столиком такая компоновка позволяет использовать салон как зону отдыха, место для сна или небольшой домашний кинотеатр.

Фото: Автоновости Дня

Оснащение Li i9 включает 10-литровый холодильник с функциями охлаждения и подогрева. За звук отвечает аудиосистема с 29 динамиками, пиковая мощность которой достигает 4960 Вт. Перед водителем и передним пассажиром установлен 29-дюймовый панорамный экран с разрешением 6K, а для пассажиров сзади предусмотрен отдельный 21-дюймовый 4К-телевизор.

Фото: Автоновости Дня

Кроссовер получил двухмоторную силовую установку. Спереди установлен асинхронный электромотор, сзади — синхронный двигатель с постоянными магнитами. Совокупная мощность системы составляет 400 кВт (544 л. с.), а максимальный крутящий момент равен 660 Нм. С места до 100 км/ч Li i9 разгоняется за 4,9 секунды.

Тяговая батарея ёмкостью 101 кВт·ч поддерживает быструю зарядку класса 5C. Запас хода по китайскому циклу CLTC заявлен на уровне 705 километров. Согласно данным Li Auto, 10 минут быстрой зарядки позволяют увеличить запас хода примерно на 500 километров.

Фото: Автоновости Дня

Для Li i9 доступен опциональный пакет Embodied Intelligence. Он включает два вычислительных чипа M100 с общей производительностью 1280 TOPS, а также четыре лидара. Комплекс работает на базе новой модели Mach VLA, которая, по заявлению компании, должна повысить эффективность системы помощи водителю в городе и на трассе.

Пассивную безопасность обеспечивают 11 «разбросанных» по салону подушек. В конструкции кузова используется интегрированное двойное дверное кольцо, изготовленное из стали прочностью до 2000 МПа. Для ключевых систем предусмотрено резервное электропитание.

Фото: Автоновости Дня

На первых экземплярах Li i9 будут использоваться аккумуляторы китайской компании CATL. В дальнейшем кроссовер начнут оснащать батареями собственной разработки Li Auto. Их выпуск наладят на аккумуляторном заводе Sunwoda.

В Китае новый Li i9 оценён в 369 800 юаней, что составляет около 4,64 млн рублей по текущему курсу. Информация об официальных поставках модели в Россию пока отсутствует. При этом гибридные модели Li уже представлены на российском рынке.

Ранее в сентябре российский дистрибьютор Li Auto увеличил «специальные предложения» на гибридные кроссоверы L7 и L9 для россиян на 200-500 тыс. рублей. Скидки предоставляются при покупке автомобилей без заемных средств.

До этого в России начался приём предзаказов на новое поколение флагманского Li L9 в топовой комплектации Livis. Глобальную версию кроссовера адаптировали для российского рынка: автомобиль получил разъём CCS2, русскоязычное приложение и сервисы «Яндекса».

Автор: Иван Бахарев