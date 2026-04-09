До трети недорогих автошин может исчезнуть с российского рынка

Минпромторг предложил запретить шины с высоким содержанием ПАУ в России, что может привести к уходу трети автопокрышек с рынка.
Редакция
09.04.2026, 12:51·2 мин
Фото: Autostat.ru

До 30% автомобильных шин может исчезнуть с российского рынка. Министерство промышленности и торговли выступило с инициативой ограничить использование шин с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Как сообщают «Известия», соответствующее предложение замглавы министерства Михаила Юрина направлено в адрес Министерства природы и Росстандарта.

В Министерстве промышленности и торговли пояснили, что предложили внести коррективы в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Речь идет об установлении максимально допустимого уровня содержания отдельных ПАУ в автомобильных шинах — не более 0,25% бэй-протонов. В ведомстве также подчеркнули, что отечественные производители способны полностью удовлетворить внутренний спрос на шины и обладают хорошими возможностями для экспорта.

Инициатива уже получила согласование с Минэкономразвития, Росстандартом и Министерством природы. Ожидается, что ужесточение требований приведет к вытеснению продукции, не соответствующей новым стандартам. Это позволит российским предприятиям, а также изготовителям из государств ЕАЭС и крупнейшим мировым производителям шин, которые традиционно придерживаются высокого уровня качества, получить дополнительные конкурентные преимущества.

По данным агентства «АВТОСТАТ», в 2025 году в России производство шин всех типов снизилось на 21%, составив 35,1 млн единиц. Представители отрасли отмечают дисбаланс между объемами выпуска и импортом. Несмотря на сокращение производства на 20%, импорт легковых шин уменьшился всего на 2% — до 25,4 млн штук, свидетельствуют данные Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак»).

