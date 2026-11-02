С полным приводом и дешевле LADA Niva Travel: во сколько сейчас обойдется привезти в Россию новый семейный Mitsubishi

Японский рынок, с которым Владивосток исторически поддерживает тесные связи, продолжает «подкидывать» россиянам интересные и доступные автомобили с правым рулём. Один из них — компактный семейный микровэн Mitsubishi Delica Mini. Его можно заказать примерно за 1,35 млн рублей, выяснили «Автоновости дня».

В Хабаровске автомобиль предлагают привезти под заказ за 1 341 000 рублей. Цена рассчитана по курсу на день публикации объявления — прим. Покупателям доступна богатая полноприводная комплектация Premium с пакетом Delimaru.

В оснащение входят цифровая приборная панель, медиасистема с сенсорным дисплеем, система кругового обзора, камера заднего вида, кожаный мульти-руль, круиз-контроль, подогрев передних сидений, USB-C, климат-контроль и селектор режимов работы полного привода.

Полный привод Mitsubishi Delica Mini подключается с помощью электромагнитной муфты. В обычных условиях автомобиль движется на передней оси. Если сцепление передних колёс с дорогой ухудшается из-за грязи, снега или скользкого покрытия, электроника автоматически либо по команде водителя подключает заднюю ось.

Полноприводные версии Mitsubishi Delica Mini также отличаются увеличенным дорожным просветом: 160 мм против 155 мм у 2WD. Кроме того, они получили усиленную заднюю подвеску с продольными рычагами, оригинальные амортизаторы и систему Grip Control. Этот внедорожный режим противобуксовочной системы помогает автомобилю выбраться из грязи или снега.

Фото: Автоновости Дня

Во Владивостоке за 1 350 000 рублей готовы привезти переднеприводный микровэн. Его силовой агрегат такой же, как у первого автомобиля: бензиновая «турботройка» объемом 0,66 литра мощностью 64 л. с. со стартер-генератором, который помогает при разгоне. В паре с двигателем работает бесступенчатый вариатор CVT.

При этом указанные в объявлениях цены нельзя считать окончательными. Продавцы отмечают, что итоговая стоимость определяется после сделки с учетом актуального курса валют, точных логистических расходов и других факторов.

При сопоставимой стоимости новых полноприводных автомобилей в России практически нет. Исключением остается только трехдверный внедорожник LADA Niva Legend. Даже в обновленной версии с 90-сильным мотором он стоит дешевле — от 1 199 000 рублей.

Цены на LADA Niva Travel с тем же двигателем объемом 1,8 литра начинаются от 1 419 000 рублей. За топ-версию «КХЛ» придется заплатить 1 814 000 рублей.

Ранее стало известно, что рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который несколько лет назад официально продавался в России, теперь ввозят в страну по альтернативным схемам. На классифайдах стоимость уже привезенных и растаможенных автомобилей начинается от 5 500 000 рублей.

До этого на российский рынок «вернулся» другой знакомый россиянам SUV марки Mitsubishi — компактный кроссовер ASX. Эти автомобили привозят из ОАЭ и продают как из наличия, так и под заказ. Цены начинаются от 2 400 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев