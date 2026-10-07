С какими моделями в России будет конкурировать новый рамный внедорожник Sollers

В сентябре на Ульяновском автозаводе началась сборка нового внедорожника Sollers S9. Производство организовано по полному циклу: он включает штамповку, сварку и финальную сборку. Первые товарные рамные автомобили дилеры должны получить до конца этого года.

Эксперты издания «Китайские автомобили» назвали модели, которые могут составить конкуренцию новинке «Соллерс» на российском рынке. Основным соперником Sollers S9 считается родственный JAC JS9, построенный на шасси пикапа T9. Сроки появления JAC JS9 в России пока не раскрываются.

В список конкурентов рамного Sollers S9 также вошли Haval H5 и H9, премиальный Tank 300, брутальный 212, а также BAIC BJ40, BAIC BJ60 и Oting Paladin.

По предварительным данным, стоимость рамного внедорожника Sollers S9 без учета скидок составит около 4-5 миллионов. В зависимости от комплектации салон будет рассчитан на пять или семь мест.

Автомобиль получит 143-сильный турбодизель объемом два литра в сочетании с 8АКПП. Кроме того, для модели предусмотрен 199-сильный бензиновый двигатель. Привод у внедорожника будет только полным — по технологии Part-Time.

Ранее наш портал сообщал, что новый Sollers S9 успешно прошел сертификацию для российского авторынка.

Фото: Sollers