С 2022 года АВТОВАЗ наладил производство около 2 тысяч автокомпонентов для автомобилей LADA

За последние четыре года АВТОВАЗ совместно с поставщиками смог локализовать 1 825 автокомпонентов и материалов для автомобилей LADA. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, как передают «Известия».

Согласно озвученным данным, по итогам 2025 года уровень локализации отдельных моделей LADA достиг 96%. В этот перечень входят такие модели, как Largus, Vesta, Granta, Niva Travel и Legend. Среди локализованных деталей — приводные ремни, седла клапанов, коннекторы, пружины подвески, компоненты систем безопасности, блок «ЭРА-ГЛОНАСС» и другие комплектующие. Представители АВТОВАЗа подчеркивают, что работа в данном направлении будет продолжаться.

Ранее агентство «АВТОСТАТ» информировало, что за период с января по май 2026 года в России было продано чуть более 124 тысяч новых легковых автомобилей LADA. Этот показатель на 5,5% ниже результатов за аналогичный период 2025 года. Отечественные легкие коммерческие автомобили LADA в указанный срок нашли своих покупателей в количестве 3,5 тысячи штук, что на 43,5% меньше по сравнению с предыдущим годом.