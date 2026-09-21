С 19 сентября выплаты по ОСАГО будут рассчитывать по-новому: насколько они вырастут для водителей

С 19 сентября 2026 года средняя стоимость запчастей в справочнике Российского союза автостраховщиков (РСА) вырастет на 8,2%. Обновленные цены будут использоваться при расчете стоимости ремонта автомобилей после ДТП, произошедших начиная с этой даты.

Изменение стоимости деталей будет различаться в зависимости от автомобильной марки. Для Toyota, Mitsubishi и Honda рост окажется выше среднего и составит примерно 13%. В Kia, Daewoo и Chery запчасти подорожают на 4,6–4,8%. Audi, BMW, Volkswagen, Hyundai, Geely и ВАЗ войдут в среднюю ценовую группу: увеличение составит от 7,5% до 9,3%.

Новую редакцию справочника РСА сформировал в соответствии с правилами, утвержденными Центробанком для подготовки таких документов. Этот порядок начал действовать в июле 2026 года и применялся при сборе данных и обработке первичной информации о рыночных ценах.

При расчете средней стоимости учитывались оригинальные запчасти, цена которых составляла не менее 30% от средней медианной стоимости по всему массиву данных об оригинальных деталях. Аналоговые запчасти исключались из расчетов, если их цена была на 70% ниже стоимости оригинала. В РСА связывают общее подорожание деталей в справочнике именно с изменением методики.

Президент РСА Евгений Уфимцев связал более существенный рост цен на запчасти отдельных марок с нестабильностью рынка и проблемами с поставками. По его словам, теперь средние показатели рассчитываются с учетом стоимости более качественных деталей. Новый порядок, как ожидается, позволит водителям, претендующим на возмещение по ОСАГО, получать более выгодную и справедливую компенсацию ремонта.

«С учетом опыта урегулирования страховых случаев и совместного с Банком России анализа имеющейся статистики новый порядок определения средних цен на запасные части поддержан страховым сообществом. В результате применения измененного порядка формирования средних цен, в новой версии справочников наблюдается закономерный рост средней стоимости на запчасти и, соответственно, страховая выплата в части расходов на запчасти также увеличится. По нашей оценке, прибавление составит до 7-8%", — прокомментировал Евгений Уфимцев.

Средняя выплата по ОСАГО в июле текущего года, напомним, оказалась на 14,6% выше январского показателя. За тот же период средняя стоимость годовых полисов увеличилась на 5,7%. В РСА объяснили это применением политики индивидуализации тарифов.

Размер компенсации рассчитывается по справочнику, действующему на дату страхового случая. Поэтому редакция, которая вступит в силу 19 сентября, будет применяться только к авариям, произошедшим начиная с этого дня. Именно по таким ДТП ожидается увеличение выплат.

Ранее сообщалось, что Банк России рассмотрит предложение обязать страховщиков информировать потерпевших в ДТП о запчастях и материалах, использованных при восстановительном ремонте по ОСАГО. Инициативу выдвинули депутаты партии «Новые люди».

Автор: Иван Бахарев