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С 1 января 2027 года Китай введёт более строгие правила экспорта автомобилей.

Китай ужесточит экспорт автомобилей с 1 января: производители должны подтвердить наличие зарубежных сервисных центров, запчастей и квалифицированного ремонта.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.10.2026, 14:02·2 мин
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Фото: Autostat.ru

С 1 января следующего года Китай ужесточит требования к экспорту новых автомобилей. Для оформления экспортной лицензии автопроизводителям придется документально подтвердить наличие зарубежных сервисных центров и их готовность обслуживать машины. Кроме того, компании должны будут гарантировать поставки комплектующих и расходных материалов. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

Начиная с 2026 года вывезти из КНР автомобиль любой марки без разрешения производителя можно будет только при условии, что машина находилась на учете в стране 180 дней. После этого автомобиль, даже не имеющий пробега, будет считаться подержанным. Со следующего года требования станут еще строже.

Производителям потребуется представить договоры с сервисными центрами либо подтвердить наличие собственной сети. Также необходимо будет предоставить документы, подтверждающие разрешение на проведение ремонта, наличие оборудования, квалификацию сотрудников и налаженную логистику автокомпонентов. Помимо этого, компании должны будут приложить фотографии ремонтных зон и описание выполняемых работ.

Автоэксперты полагают, что таким образом китайские производители стремятся защитить репутацию своих брендов на зарубежных рынках. Отсутствие официальных сервисных сетей, проблемы с ремонтом и нехватка запчастей для автомобилей, ввезенных в рамках параллельного импорта, могут негативно отразиться на их владельцах и в итоге повлиять на восприятие бренда в целом.

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