Осенью кузов автомобиля особенно уязвим для коррозии: влага, перепады температур и дорожная грязь ускоряют разрушение металла. О том, какие детали страдают в первую очередь, как заметить ржавчину на ранней стадии и защитить машину, «Автоновостям дня» рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Фото: Автоновости Дня

«Влага, перепады температуры и дорожная грязь ускоряют коррозию кузова. Вода — хороший проводник ионов, активно запускающая процесс химической коррозии. Перепады температур разрушают лакокрасочное покрытие, фактически разрывая его», — пояснил Роман Тимашов.

Фото: Автоновости Дня

Эксперт отметил, что вода проникает к металлу через микротрещины и запускает коррозионный процесс. Дорожная грязь, в свою очередь, содержит химические компоненты. Смешиваясь с влагой, они образуют электролитическую среду, которая негативно воздействует на лакокрасочное покрытие автомобиля.

«Первыми страдают элементы, которые часто соприкасаются с воздействием агрессивной среды — днище, пороги, арки колес. На втором месте крылья, рамка ветрового стекла, капот. Скрытые поверхности, швы, стыки, тоже могут иметь ускоренные очаги коррозии», — предупредил Роман Тимашов.

По словам специалиста, на начальную стадию коррозии указывают вздутие и отслоение краски, появление пузырей и рыжего налёта, а также изменение жёсткости металла.

Фото: Автоновости Дня

Для защиты кузова от коррозии Роман Тимашов рекомендовал регулярно мыть и просушивать автомобиль. Лакокрасочное покрытие следует обрабатывать защитными полиролями, а на скрытые поверхности и участки, подверженные механическому воздействию, наносить антикоррозийные составы.

Дополнительно эксперт посоветовал защитить кузов от внешних механических воздействий с помощью плёнки, а также установить подкрылки и брызговики. К мерам профилактики коррозии он также отнёс очистку водостоков и дренажных отверстий, а также удаление мусора, включая листья.