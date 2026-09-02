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В июле рынок подержанных пикапов вырос на 8%

Продажи подержанных пикапов в России в июле 2026 года выросли на 7,6%, до 3 364 машин. Лидерами рынка стали Toyota, Mitsubishi и УАЗ по данным АВТОСТАТ.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.09.2026, 08:12·1 мин
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Фото: Autostat.ru

По данным агентства «АВТОСТАТ», в июле 2026 года россияне приобрели 3 364 подержанных пикапа. По сравнению с июлем прошлого года показатель вырос на 7,6%.

На три марки пришлось более половины (50,8%) вторичного рынка пикапов в середине лета. Первое место заняла Toyota, реализовавшая 685 автомобилей. Вторым стал Mitsubishi с результатом 605 купленных б/у машин. УАЗ расположился на третьей позиции — 418 шт., а Great Wall занял четвертую строчку с показателем 319 шт. Пятерку лидеров замкнул Volkswagen (193 шт.).

Среди моделей подержанных пикапов лидером в июле вновь оказался Toyota Hilux — 610 машин. Вторую позицию занял Mitsubishi L200 (601 шт.), третью — УАЗ «Пикап» (418 шт.). Объем продаж остальных б/у пикапов не достиг 200 единиц.

Всего за 7 месяцев нынешнего года в России было приобретено 22 350 пикапов с пробегом. Это на 17,4% больше, чем за январь – июль 2025-го.

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Вторичный рынок (203)Автомобили с пробегом (203)Авторынок россии (975)Продажи (1146)Модели-лидеры (320)Марки-лидеры (381)Сегмент пикапы (16)

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