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В августе рынок подержанных пикапов продемонстрировал небольшой рост.

Рынок подержанных пикапов в России в августе 2026 года достиг 3 092 машин, увеличившись на 0,7%. Лидеры продаж по итогам месяца — Toyota, Mitsubishi и УАЗ.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.09.2026, 12:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

По данным агентства «АВТОСТАТ», в августе 2026 года россияне приобрели 3 092 подержанных пикапа. По сравнению с августом прошлого года, когда было продано 3 073 шт., объем рынка увеличился лишь на 0,7%.

На три марки пришлось 49,4% вторичного рынка пикапов в конце лета. Первое место заняла Toyota, показавшая результат 646 единиц. Следом расположилась Mitsubishi — 550 купленных б/у автомобилей. Третьим стал УАЗ с показателем 332 шт.

Рейтинг наиболее востребованных моделей подержанных пикапов в августе вновь возглавил Toyota Hilux: за месяц было приобретено 569 таких машин. Вторую позицию занял Mitsubishi L200 с результатом 548 шт., третью — УАЗ «Пикап» (332 шт.). Объемы продаж остальных б/у пикапов не достигли 200 единиц.

Всего за 8 месяцев нынешнего года в России купили 25,4 тыс. пикапов с пробегом. Это на 15,1% больше, чем за январь – август 2025-го.

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Вторичный рынок (208)Автомобили с пробегом (208)Авторынок россии (1017)Продажи (1171)Модели-лидеры (331)Марки-лидеры (395)Сегмент пикапы (19)

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