В августе рынок подержанных пикапов продемонстрировал небольшой рост.

По данным агентства «АВТОСТАТ», в августе 2026 года россияне приобрели 3 092 подержанных пикапа. По сравнению с августом прошлого года, когда было продано 3 073 шт., объем рынка увеличился лишь на 0,7%.

На три марки пришлось 49,4% вторичного рынка пикапов в конце лета. Первое место заняла Toyota, показавшая результат 646 единиц. Следом расположилась Mitsubishi — 550 купленных б/у автомобилей. Третьим стал УАЗ с показателем 332 шт.

Рейтинг наиболее востребованных моделей подержанных пикапов в августе вновь возглавил Toyota Hilux: за месяц было приобретено 569 таких машин. Вторую позицию занял Mitsubishi L200 с результатом 548 шт., третью — УАЗ «Пикап» (332 шт.). Объемы продаж остальных б/у пикапов не достигли 200 единиц.

Всего за 8 месяцев нынешнего года в России купили 25,4 тыс. пикапов с пробегом. Это на 15,1% больше, чем за январь – август 2025-го.