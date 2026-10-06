В сентябре рынок новых среднетоннажных грузовиков увеличился на 1%

В сентябре нынешнего года в России продали 894 новых среднетоннажных грузовых автомобиля (MCV)*. Это на 0,9% больше показателя за сентябрь 2025-го и на 9% превышает результат августа 2026-го. Такие данные на форуме автобизнеса CarX 2026 представили эксперты агентства «АВТОСТАТ», сославшись на сведения АО «ППК»** и собственную сегментацию.

Марка GAZ заняла почти 32% российского рынка MCV в начале осени. Ее продажи составили 283 экземпляра, что на 21,6% меньше, чем в сентябре 2025 года. Вторую позицию занял KAMAZ с результатом 279 шт. (+16,3%), третью — JAC, реализовавший 88 автомобилей (-6,4%). Остальные бренды продали менее 50 машин каждый.

Лидером модельного рейтинга сегмента MCV остается GAZ Gazon NEXT. В сентябре было реализовано 118 таких автомобилей, что на 58,6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Продажи остальных моделей не достигли 100 единиц.

За январь – сентябрь 2026 года в России реализовали 8 382 новых среднетоннажных грузовика. По сравнению с 9 месяцами 2025-го показатель снизился на 4,7%.

Фото: АВТОСТАТ