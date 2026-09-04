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В августе рынок новых LCV сократился почти на 25%

Продажи новых LCV в России в августе 2026 года снизились на 23,8%, до 5 310 машин. По итогам месяца GAZ сохранил лидерство, опередив LADA, УАЗ и Sollers.
РедакцияР
Редакция
04.09.2026, 11:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В августе нынешнего года в России продали 5 310 новых легких коммерческих автомобилей (LCV). По сравнению с августом 2025-го показатель снизился на 23,8%, а относительно июля 2026-го — на 11,6%. Такие данные в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка» представили эксперты агентства «АВТОСТАТ», сославшись на сведения АО «ППК»* и собственную сегментацию. При этом многие модели пикапов мы относим к легковым автомобилям, а не к LCV.

Отечественная марка GAZ заняла 44% рынка по итогам прошлого месяца. В количественном выражении это 2 352 автомобиля, что на 27,6% меньше результата августа 2025-го. Второе место досталось LADA (817 шт.; -39,5%), третье — УАЗ (655 шт.; -8,9%). Следом расположился Sollers, реализовавший 637 машин (+1,8%). Пятерку лидеров замкнул китайский Foton (161 шт.; -20,7%).

В модельном рейтинге первое место сохранила GAZ Gazelle NEXT: в конце лета было продано 887 таких автомобилей, что на 45,7% меньше, чем годом ранее. Вторым стал фургон LADA Largus VU с результатом 580 экземпляров (-37,9%). Третью позицию заняла GAZ Gazelle NN — 427 машин, рост в 2,3 раза. В ТОП-5 также вошли GAZ 3302 (390 шт.; -20,7%) и УАЗ 3909 (379 шт.; +20,7%).

За 8 месяцев нынешнего года в России реализовали 42 965 новых LCV. Это на 20,3% меньше, чем за январь – август 2025-го.

Фото: АВТОСТАТ

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