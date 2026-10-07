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В сентябре рынок новых автобусов снизился на 12%

Продажи новых автобусов в России в сентябре 2026 года снизились на 11,5%, до 838 машин, а за девять месяцев составили 6 599 единиц. Лидируют ПАЗ, ЛИАЗ и НЕФАЗ.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.10.2026, 10:21·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В сентябре нынешнего года в России продали 838 новых автобусов. По сравнению с сентябрем 2025-го показатель снизился на 11,5%, а относительно августа 2026 года, напротив, вырос на 17,3%. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на информацию АО «ППК»*.

Отечественная марка ПАЗ заняла 37% рынка новых автобусов в сентябре. В количественном выражении это 311 машин, что на 22,1% меньше результата сентября 2025-го. Второе место занял российский бренд ЛИАЗ — 126 шт. с ростом в 2 раза. Далее расположился НЕФАЗ, показавший результат 105 шт. (+47,9%). В пятерку лидеров также вошли китайский Yutong (79 шт.; -19,4%) и отечественный KAMAZ (60 шт.; -40%).

Среди моделей первое место по итогам начала осени занял ПАЗ-3204: реализовано 177 автобусов, что на 32,1% больше, чем годом ранее. Вторую строчку занял НЕФАЗ-5299 с результатом 105 шт. (+47,9%), третью — ЛИАЗ Citymax 12, продажи которого составили 92 шт. (+76,9%). В ТОП-5 также вошли ПАЗ-3205 (85 шт.; -65,4%) и ПАЗ Citymax (49 шт.).

За 9 месяцев нынешнего года в России продали 6 599 новых автобусов. Это на 4,4% меньше, чем за январь – сентябрь 2025-го.

Фото: АВТОСТАТ

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Авторынок россии (1037)Продажи (1184)Автобусы (140)Модели-лидеры (337)Марки-лидеры (400)

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