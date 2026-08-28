Рынок люксовых автомобилей с пробегом в июле 2026 года снизился на 12%

Как сообщает агентство «АВТОСТАТ», в июле нынешнего года жители РФ приобрели 219 подержанных автомобилей класса Luxury. По сравнению с июлем 2025-го показатель снизился на 11,7%. После небольшого майского роста (+2,1%) вторичный рынок люксовых автомобилей вновь перешел к отрицательной динамике.

Лидером среди брендов остается Bentley: в июле было перепродано 71 автомобиль этой марки. Вторую позицию занял Rolls-Royce с результатом 57 единиц. Lamborghini и Maserati завершили месяц с одинаковым показателем — по 31 перепроданному автомобилю. Далее следует Ferrari (22 шт.). Замыкает рейтинг Aston Martin, на счету которого 7 единиц.

В модельном рейтинге подержанных «люксов» первое место по-прежнему занимает Bentley Continental GT. В июле было реализовано 35 таких автомобилей. Вторую строчку занял Lamborghini Urus (22 шт.), за ним расположились Rolls-Royce Сullinan (19 шт.) и Bentley Bentayga (16 шт.). Пятое место в ТОП-5 досталось Bentley Continental Flying Spur (14 шт.).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают нестабильную динамику вторичного рынка люксовых автомобилей в нынешнем году. Рост фиксировался в январе, марте и мае, тогда как в феврале, апреле и июне продажи снижались. Таким образом, почти каждый месяц показатель менялся с положительного на отрицательный. По итогам 7 месяцев 2026 года в РФ было приобретено 1 459 подержанных «люксов». Это на 2,3% меньше, чем за январь – июль прошлого года.