Главная Новости Продажи За девять месяцев рынок подержанных LCV сократился на 2%
Новости

За девять месяцев рынок подержанных LCV сократился на 2%

Продажи подержанных LCV в России за 9 месяцев 2026 года снизились на 2,1%, до 263 тыс. машин. Лидерами рынка стали GAZ, УАЗ и Volkswagen.
РедакцияР
Редакция
21.10.2026, 14:33·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

По данным агентства «АВТОСТАТ», в январе – сентябре 2026 года российский рынок подержанных легких коммерческих автомобилей (LCV) составил почти 263 тыс. машин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж снизился на 2,1%. Отрицательная динамика в этом сегменте сохраняется третий месяц подряд — с июля.

Более 40% вторичных LCV за отчетный период пришлось на отечественную марку GAZ — 105,9 тыс. автомобилей. Второе место в марочном рейтинге занял также российский бренд УАЗ, показавший результат в 20 тыс. шт. Третью позицию занял немецкий Volkswagen с 16,4 тыс. подержанных LCV. В ТОП-5 также вошли американский Ford и отечественная LADA — 16,3 тыс. и 14,3 тыс. шт. соответственно.

В модельном рейтинге лидирующие позиции заняли автомобили GAZ. Первое место сохранил GAZ 3302: за 9 месяцев было продано 52,7 тыс. подержанных экземпляров этой модели. Далее расположился GAZ Gazelle NEXT с результатом 26,6 тыс. единиц.

Третью строчку занял Ford Transit, объем продаж которого составил 15 тыс. шт. На четвертом месте оказался LADA Largus VU с показателем 11 тыс. шт. Пятерку лидеров замкнул GAZ 2705, разошедшийся тиражом в 8,2 тыс. автомобилей.

Источник

Вторичный рынок (211)Автомобили с пробегом (211)Авторынок россии (1060)Продажи (1203)Модели-лидеры (342)Марки-лидеры (407)Легкие коммерческие автомобили (272)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация