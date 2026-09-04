В августе рынок крупнотоннажных грузовиков сократился на 27%

В августе нынешнего года в России реализовали 2 687 новых крупнотоннажных грузовиков (HCV)*. По сравнению с августом 2025-го показатель снизился на 27%, а относительно июля 2026-го — на 23,2%. Такие данные в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка» представили эксперты агентства «АВТОСТАТ», сославшись на сведения АО «ППК»**.

Отечественная марка KAMAZ заняла 38% рынка HCV по итогам последнего месяца лета. Объем ее продаж составил 1 031 экземпляр, что на 11,5% меньше результата августа 2025-го. Следом расположились китайские бренды Dongfeng — 282 шт. (рост в 7,8 раза), FAW — 268 шт. (+13,6%), SITRAK — 235 шт. (-38,6%) и Shacman — 177 шт. (-69,7%).

Впервые в 2026 году лидером модельного рейтинга в сегменте HCV стал Dongfeng 4180. Продажи этой модели достигли 274 единиц, увеличившись в 30 раз. На второй строчке оказался SITRAK C7H с результатом 233 экземпляра (-39,2%). В пятерку лидеров также вошли KAMAZ 54901 — 225 шт. (+19%), KAMAZ 43118 — 211 шт. (-27,2%) и KAMAZ 65115 — 184 шт. (-24,6%).

За 8 месяцев нынешнего года в России продали 24 379 новых тяжелых грузовых машин. Это на 16,9% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Фото: АВТОСТАТ