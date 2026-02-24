В январе рынок подержанных автомобилей увеличился на 4%

В январе 2026 года российский рынок подержанных легковых автомобилей продемонстрировал рост: было реализовано 437 тысяч машин. Об этом сообщили аналитики агентства «АВТОСТАТ». Показатель оказался на 4% выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Половину всех сделок на вторичном рынке по-прежнему обеспечивают пять автопроизводителей. На первом месте остается отечественная LADA, на которую пришлось 105,6 тысячи перепроданных автомобилей в январе. Лидером среди иностранных брендов вновь стала японская Toyota, продажи которой составили 40,4 тысячи единиц.

Корейские марки Kia и Hyundai также сохранили сильные позиции: на вторичном рынке было реализовано 26,7 и 25,7 тысячи автомобилей соответственно. Пятерку лидеров замыкает японская компания Nissan с результатом 20,1 тысячи перепроданных машин.

В модельном рейтинге первые три места занимают иностранные марки, за которыми следуют четыре модели LADA. В целом, в десятке самых популярных подержанных автомобилей на российском рынке сохраняется баланс между иномарками и отечественными моделями. Дополнительную информацию по теме можно найти по ссылке.