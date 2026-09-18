В августе рынок подержанных автомобилей сократился на 8%

В августе нынешнего года жители РФ приобрели 518,2 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 8,4% меньше показателя за тот же месяц 2025-го, сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ».

По их данным, уже пять месяцев подряд, начиная с апреля, объем вторичного рынка превышает 500 тысяч автомобилей. Вместе с тем в годовом выражении он второй месяц подряд показывает снижение. До этого рынок рос, причем положительная динамика сохранялась с июля прошлого года.

В июле 2026-го вторичный рынок достиг максимального с начала года результата — 548,7 тыс. шт. Августовский показатель оказался на 5,6% ниже июльского.

По итогам 8 месяцев рынок автомобилей с пробегом по-прежнему демонстрирует рост. С января по август россияне приобрели почти 4 млн подержанных машин — на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

С информацией о самых востребованных марках и моделях автомобилей с пробегом в августе и с начала года можно ознакомиться тут.

Текущую ситуацию на рынке и перспективы его развития обсудят на форуме автобизнеса CarX 2026. Мероприятие агентство «АВТОСТАТ» проведет 6 октября в Москве.