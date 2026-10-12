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На Парижском автосалоне представлен новый вседорожный Aion UT Cross

Aion UT Cross дебютировал в Париже: электрический хэтчбек получил увеличенный клиренс, батарею 60 кВт·ч и мотор 201 л.с. Старт продаж запланирован на 2027 год.
РедакцияР
Редакция
12.10.2026, 16:13·2 мин
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Фото: autoexpress

Aion только недавно вышла на рынок Великобритании, но модельный ряд марки уже активно расширяется. Новинкой стала UT Cross, представленная на Paris Motor Show.

Как следует из названия, в основу Aion UT Cross лег электрический хэтчбек Aion UT, получивший немного более высокий кузов. Концепция модели напоминает такие автомобили, как Dacia Sandero Stepway, прежний Volkswagen Polo Dune и, конечно, Rover Streetwise, которому часто приписывают запуск сегмента приподнятых городских хэтчбеков.

Клиренс UT Cross на 20mm выше, чем у стандартной UT. Автомобиль также получил ряд визуальных изменений: матово-черные колесные арки и нижние накладки кузова, эффект ‘floating’ roof благодаря контрастной белой окраске, черные рейлинги и серебристую накладку на переднем бампере. Кроме того, у новинки более широкие шины и новый дизайн легкосплавных дисков.

Интерьер UT Cross полностью повторяет стандартную UT по отделке, оснащению и доступному пространству. Объем багажника составляет 440-litre, а салон, как выяснилось в ходе теста UT ранее в этом году, отличается неожиданной вместительностью. В стандартное оснащение входят тепловой насос и рулевое колесо с подогревом.

UT Cross построена на той же платформе, что и UT. Электроэнергию от аккумулятора емкостью 60kWh получает электромотор мощностью 201bhp, установленный на передней оси. Запас хода пока не раскрыт, однако, вероятно, дополнительная высота немного уменьшит максимальный показатель стандартной UT, составляющий 268-mile.

К 2030 году Aion планирует представить в Великобритании восемь моделей. UT Cross последует за Aion V и стандартной UT и выйдет на рынок sometime in 2027. Новинка будет конкурировать с Renault 4 и Kia EV4 в сегменте небольших электрических SUV. Предполагаемая цена составит немного более £30,000.

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