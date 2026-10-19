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ROX запустил работу двух дилерских центров в Поволжье

ROX Motor открыл два новых дилерских центра в Поволжье: АвтоКлаус в Нижнем Новгороде и Самара-Моторс в Самаре. Автомобили уже поступили в Нижний Новгород.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.10.2026, 15:21·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Официальными дилерами ROX Motor в Поволжье стали две компании: «АвтоКлаус» в Нижнем Новгороде и «Самара-Моторс» в Самаре. Площадь их шоу-румов составляет 250 и 150 кв. м соответственно. Первые автомобили ROX уже доставлены в дилерский центр Нижнего Новгорода, а в Самаре их появление ожидается в ноябре, сообщает пресс-служба марки.

Холдинг «АвтоКлаус» работает с 2006 года. Изначально компания представляла бренд Mercedes-Benz. Для ROX Motor это уже второй шоу-рум в Нижнем Новгороде: с ноября прошлого года автомобили марки реализует ГК «Автолига».

Компания «Самара-Моторс» существует с 2009 года. На протяжении многих лет она также представляла Mercedes-Benz.

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