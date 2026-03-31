Спрос на автомобили Voyah российской сборки в России вырос на 143%

Продажи гибридных автомобилей Voyah в России за первые 13 недель 2026 года заметно выросли — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года регистраций оказалось почти в 2,5 раза больше, что составляет рост на 143%. По данным, опубликованным автоэкспертом Сергеем Целиковым в его Telegram-канале, за этот период на российском рынке было зарегистрировано свыше 3 тысяч автомобилей этой марки.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется кроссовер Voyah Free. На его долю пришлось более 80% всех продаж бренда в стране. С начала года почти 2,5 тысячи экземпляров этой модели были поставлены на учет. Эксперты отмечают, что росту спроса на Voyah Free способствует локализация сборки в России, что позволило сохранить конкурентоспособную цену в сегменте гибридных кроссоверов.

Кроме флагманской модели Free, на отечественном рынке представлен ряд других автомобилей от Voyah. В частности, минивэн Voyah Dream за отчетный период приобрели 326 россиян. Бизнес-седан Passion нашел 219 владельцев, а полноразмерный кроссовер Taishan, ожидающий официального старта продаж в России в этом году, отметился регистрацией 35 автомобилей.

Сергей Целиков акцентировал внимание на том, что все официально поставляемые модели Voyah на российский рынок имеют гибридные силовые установки и увеличенный запас хода.

Ранее стало известно, что в обновленный перечень автомобилей, рекомендованных Минпромторгом для использования в таксопарках по закону о локализации такси, вошли три модели Voyah: кроссовер Free, минивэн Dream и седан Passion. Всего этот список насчитывает 22 модели от шести автомобильных марок.

Автор: Иван Бахарев